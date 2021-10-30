Прогноз погоды в Азербайджане на 31 октября

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 октября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове 31 октября ожидается переменная облачность, утром и вечером в некоторых частях полуострова вероятны дожди.

Будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12°, днем - 15-17° тепла. В Баку ночью - 10-12°, днем - 15-17° тепла.

Атмосферное давление понизится с 775 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах снег, к вечеру постепенно прекратится. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 6-11°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем - 0-3° мороза.