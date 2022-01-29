Прогноз погоды в Азербайджане на 30 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 30 января.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 30 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, днем - 8-11°. В Баку ночью - 0-2° тепла, днем - 8-10°.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 %.

В районах Азербайджана без осадков, на отдельных территориях ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорье до 15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.