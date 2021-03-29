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Прогноз погоды в Азербайджане на 30 марта

Прогноз погоды в Азербайджане на 30 марта В районах Азербайджана в основном без осадков
Экология
29 марта 2021 г. 13:54
Прогноз погоды в Азербайджане на 30 марта

30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром местами будет туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, днем в некоторых горных районах ожидаются дожди. В отдельных местах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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