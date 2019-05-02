Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 3 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах возможны дожди.

В ночь с 3 на 4 мая на отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Утром будет туман. Юго-западный ветер днем перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью будет 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем начиная с западных районов местами ожидаются грозы, осадки. Вечером в отдельных местах возможен ливень, град. Ночью и утром на некоторых территориях будет туман. Днем западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятны для метеочувствительных людей.