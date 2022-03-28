Прогноз погоды в Азербайджане на 29 марта

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 марта.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 8-13° тепла, в Баку ночью - 4-6°, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление снизится с 776 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. В отдельных местах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью -0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.