Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 декабря временами ожидаются осадки.

Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана 29 декабря местами ожидаются дожди, в горных территориях возможен снег, днем преимущественно пройдет без осадков. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 6-10 градусов тепла, ночью в горах 3-8 градусов мороза, днем 3-5 градусов тепла.