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Прогноз погоды в Азербайджане на 29 декабря

Прогноз погоды в Азербайджане на 29 декабря В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно
Экология
28 декабря 2020 г. 14:10
Прогноз погоды в Азербайджане на 29 декабря

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами слабый туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 29-30 декабря ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на метеочувствительных людях.

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