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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
25 января 2022 г. 13:31
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха в Баку и на абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление снизится с 769 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.

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