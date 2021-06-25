Прогноз погоды в Азербайджане на 26 июня

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем 35-39, местами 41, в Баку ночью - 24-26, днем - 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 45-55%, днем - 30-35%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

26 июня в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром в некоторых горных районах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 36-41, местами 43-44, в горах ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается аномально жаркая погода, в отдельные часы - застойная погода, преобладание слабых ветров, сильный температурный дискомфорт в дневное время, что неблагоприятно для большинства населения.