Прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 26 февраля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 26 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами изморось, вечером дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 12-14° тепла, в Баку ночью - 6-8°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег, в восточных районах есть вероятность интенсивности осадков. Ночью и утром ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - от 3° мороза до 2°тепла.