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Прогноз погоды в Азербайджане на 25 июля

Прогноз погоды в Азербайджане на 25 июля На Абшеронском полуострове временами ожидается застойная душная погода
Экология
24 июля 2020 г. 14:46
Прогноз погоды в Азербайджане на 25 июля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 25 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет дуть юго-восточный ветер. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, местами ливни, град. Восточный ветер временами усилится на фоне грозы.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем – 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 25 июля на Абшеронском полуострове временами ожидается застойная душная погода, что может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather forecast for July 25
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü durğun hava şəraiti olacaq
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