Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным ветром, временами с усилением.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Местами будет туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25-26 декабря на Абшеронском полуострове ожидается частая смена умеренного южного и северного ветров, что может вызвать чувство дискомфорта у некоторых метеочувствительных людей.