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Прогноз погоды в Азербайджане на 25 апреля

Прогноз погоды в Азербайджане на 25 апреля В Баку и на Абшеронском полуострове 25 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
24 апреля 2022 г. 11:46
Прогноз погоды в Азербайджане на 25 апреля

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 17-22° тепла. В Баку ночью будет 11-13°, днем - 19-21° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако есть вероятность, что в некоторых горных районах днем будет дождь. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 10-15° тепла.

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