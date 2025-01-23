Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в дневное время юго-западный ветер сменится на северо-западный.

Ночью температура воздуха составит от 5 до 8°, днем — от 8 до 11° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 766 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха — 70-80%.

В большинстве районов Азербайджана будет преобладать сухая погода. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки в виде снега.

В некоторых местах может наблюдаться туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6° тепла, днем — от 8 до 13° тепла, в горах ночью ожидается от 1 до 6° мороза, днем — от 0 до 5° тепла.