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Прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа

Прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
23 августа 2021 г. 12:59
Прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа

24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 23-26°, днем - 35-38° тепла, в Баку ночью - 23-25°, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 30-35% днем.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 35-40° тепла, в горах ночью - 14-19°, днем - 23-28° тепла.

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