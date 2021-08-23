Прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа

24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 23-26°, днем - 35-38° тепла, в Баку ночью - 23-25°, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 30-35% днем.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 35-40° тепла, в горах ночью - 14-19°, днем - 23-28° тепла.