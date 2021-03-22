Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Утром местами будет слабый туман, ветер умеренный юго-западный

23 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Азербайджана, утром местами будет слабый туман, ветер умеренный юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 13-17 градусов тепла, в Баку ночью -5-7, днем - 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 760 мм ртутного столба до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов ночью и 50-55 процентов днем.

23 марта в районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, но ночью и вечером местами ожидается дождь. В отдельных местах туман. Юго-западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 марта на Абшеронском полуострове ожидаются порывы умеренного южного ветра, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.