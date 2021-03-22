О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Утром местами будет слабый туман, ветер умеренный юго-западный
Экология
22 марта 2021 г. 12:32
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

23 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Азербайджана, утром местами будет слабый туман, ветер умеренный юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 13-17 градусов тепла, в Баку ночью -5-7, днем - 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 760 мм ртутного столба до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов ночью и 50-55 процентов днем.

23 марта в районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, но ночью и вечером местами ожидается дождь. В отдельных местах туман. Юго-западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 марта на Абшеронском полуострове ожидаются порывы умеренного южного ветра, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Rainless weather predicted tomorrow in Baku
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
19 марта 2021 г. 15:00
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
18 марта 2021 г. 15:36
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
18 марта 2021 г. 16:48
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
16 марта 2021 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi