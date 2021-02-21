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Прогноз погоды в Азербайджане на 22 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 22 февраля 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, в основном без осадков.
Экология
21 февраля 2021 г. 13:02
Прогноз погоды в Азербайджане на 22 февраля

22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем юго-западный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3, днем 7-9 тепла, в Баку – ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха днем составит 70-80%, ночью – 50-55%.

22 февраля в районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 0-4 мороза, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 8-13 градусов мороза, в высокогорных территориях 15-17 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

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