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Прогноз погоды в Азербайджане на 22 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 22 февраля 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
21 февраля 2022 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на 22 февраля

22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, во второй половине дня умеренный северо-западный ветер сменится юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем - 9-13° тепла. В Баку ночью - 4-6°, днем - 11-13° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются осадки, туман. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, в высокогорье до 8° мороза, днем - 5-10° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

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