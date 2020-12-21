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Прогноз погоды в Азербайджане на 22 декабря

Прогноз погоды в Азербайджане на 22 декабря Будет дуть северный ветер
Экология
21 декабря 2020 г. 13:49
Прогноз погоды в Азербайджане на 22 декабря

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к ночи местами возможны дожди. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 22 декабря температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

22 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков, однако к вечеру в некоторых западных районах временами ожидаются дожди, снег. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-4 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow in Baku revealed
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

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