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Прогноз погоды в Азербайджане на 20 января

Прогноз погоды в Азербайджане на 20 января Северо-западный ветер временами будет усиливаться
Экология
19 января 2021 г. 13:57
Прогноз погоды в Азербайджане на 20 января
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20 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

20 января в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, переходящие в снег, местами интенсивные. Ночью и утром туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем 3-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ожидается гололед.

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