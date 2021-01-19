Прогноз погоды в Азербайджане на 20 января

Северо-западный ветер временами будет усиливаться

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

20 января в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, переходящие в снег, местами интенсивные. Ночью и утром туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем 3-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ожидается гололед.