Прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем - 35-38° тепла. В Баку ночью - 23-25°, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70% и 30-35% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 24-29° тепла.