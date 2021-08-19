О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа

Прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа 20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
19 августа 2021 г. 14:29
Прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем - 35-38° тепла. В Баку ночью - 23-25°, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70% и 30-35% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 24-29° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на 19 августа
Прогноз погоды в Азербайджане на 19 августа
18 августа 2021 г. 13:24
Установлена причина массовой гибели рыбы на Каспии
Установлена причина массовой гибели рыбы на Каспии
18 августа 2021 г. 12:56
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 
17 августа 2021 г. 13:33
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
16 августа 2021 г. 13:04
В Баку пожар привел к уничтожению деревьев
В Баку пожар привел к уничтожению деревьев
15 августа 2021 г. 17:56
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
15 августа 2021 г. 11:56
В регионах Азербайджана выпали дожди с градом
В регионах Азербайджана выпали дожди с градом
14 августа 2021 г. 23:48
Объединение зеленого хозяйства о массовой вырубке эльдарских сосен в Баку
Объединение зеленого хозяйства о массовой вырубке эльдарских сосен в Баку
14 августа 2021 г. 18:03
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 40 градусов
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 40 градусов
14 августа 2021 г. 12:36
Июль стал самым жарким месяцем в мире
Июль стал самым жарким месяцем в мире
13 августа 2021 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi