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Прогноз погоды в Азербайджане на 2 декабря

Прогноз погоды в Азербайджане на 2 декабря Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
1 декабря 2021 г. 13:22
Прогноз погоды в Азербайджане на 2 декабря

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами вероятны осадки.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных районах - снег. Ночью и утром туман. Усиливающийся западный ветер днем сменится восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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