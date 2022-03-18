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Прогноз погоды в Азербайджане на 19 марта

Прогноз погоды в Азербайджане на 19 марта Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 19 марта.
Экология
18 марта 2022 г. 13:29
Прогноз погоды в Азербайджане на 19 марта

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 19 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые прекратятся ближе к вечеру.

Ветер северо-западный, с усилением. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 5-8° тепла, в Баку ночью - 1-3°, днем - 5-7° тепла. Атмосферное давление снизится с 773 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами - снег. В некоторых районах осадки будут интенсивными. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 6-11° тепла, в горах ночью - 5-10°, в высокогорье до 16°, днем - 0-5° мороза.

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