Прогноз погоды в Азербайджане на 19 августа

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем - 32-36° тепла, в Баку ночью - 23-25°, днем 34-36° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70% и 35-40% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 12-17°, днем - 20-25° тепла.