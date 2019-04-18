Прогноз погоды в Азербайджане на 19 апреля

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами изморось, вечером - дождь.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в умеренный северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана местами будут грозы, временами дожди. На отдельных территориях ожидаются ливни, возможен град, в горных территориях есть вероятность снега.

Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.