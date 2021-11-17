Прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября.

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ближе к ночи в некоторых местах вероятен дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем - 10-13° тепла, в Баку ночью - 3-5°, днем - 11-13° тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 9-14° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 3-8° тепла.