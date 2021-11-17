О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября

Прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября.
Экология
17 ноября 2021 г. 12:35
Прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ближе к ночи в некоторых местах вероятен дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем - 10-13° тепла, в Баку ночью - 3-5°, днем - 11-13° тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 9-14° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 3-8° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow announced
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Экслюзивные новости

Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"
17 ноября 2021 г. 12:07
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
17 ноября 2021 г. 09:20
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
16 ноября 2021 г. 18:16
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
16 ноября 2021 г. 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
15 ноября 2021 г. 13:08
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi