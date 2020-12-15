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Прогноз погоды в Азербайджане на 16 декабря

Прогноз погоды в Азербайджане на 16 декабря 16 декабря на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим
Экология
15 декабря 2020 г. 13:44
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 декабря

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в основном без осадков, однако ближе к вечеру местами возможен дождь. Утром ожидается слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 16 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность – 75-85%.

16 декабря в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, вечером местами интенсивный. Ночью и утром туман. Западный ветер в некоторых местах днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются близкий к климатической норме температурный режим и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

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