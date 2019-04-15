Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 16 апреля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В некоторых местах будет туман. Юго-восточный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-13, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 11-13, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 760 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, ожидаются переменные осадки. В некоторых местах дожди могут принять интенсивный характер, возможен град. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.