Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 декабря.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. В некоторых местах ночью будет моросить дождь.

Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем - 10-13° тепла, в Баку ночью - 6-8°, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление снизится с 771 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 декабря на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью местами ожидается дождь. Утром туман. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 9-14° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.