Прогноз погоды в Азербайджане на 15 декабря

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, в горных районах снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами возможна изморось. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 14 декабря температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность – 60-70%.

15 декабря в районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, в горных районах снег, к полудню осадки постепенно прекратятся, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15-16 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются близкий к климатической норме температурный режим и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.