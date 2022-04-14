Прогноз погоды в Азербайджане на 15 апреля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 апреля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман.

Умеренный северо-западный ветер усилится в дневное время.

Температура воздуха ночью составит 8-10°, днем - 15-18° тепла. В Баку ночью - 8-10°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - от 2° мороза до 3°тепла, днем - 3-8° тепла.