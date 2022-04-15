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Прогноз погоды в Азербайджане на 15 апреля

Прогноз погоды в Азербайджане на 15 апреля Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 апреля.
Экология
15 апреля 2022 г. 13:07
Прогноз погоды в Азербайджане на 15 апреля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, вечером местами небольшой дождь.

Будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-10°, днем - 13-16° тепла. В Баку ночью - 8-10°, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем местами ожидаются дожди. В высокогорных районах вероятен снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем - 7-12° тепла.

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