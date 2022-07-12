Прогноз погоды в Азербайджане на 13 июля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 июля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 33-38°. В Баку ночью будет 23-25° тепла, днем - 35-37°. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 %.

В районах без осадков, местами усилится восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 35-40°, местами 42°, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 25-30°.