Прогноз погоды в Азербайджане на 12 мая

Будет дуть умеренный южный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла. В Баку ночью 10-12, днем - 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

12 мая в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - 7-12, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что, в основном, благоприятно для метеочувствительных людей.