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Прогноз погоды в Азербайджане на 1 августа

Прогноз погоды в Азербайджане на 1 августа В районах Азербайджана 1 августа преимущественно без осадков
Экология
31 июля 2020 г. 13:27
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 августа

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода,  днем - умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 до 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана 1 августа преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, переменные дожди, град. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем – 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове умеренное и слабое колебание метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим благоприятны для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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