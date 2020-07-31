Прогноз погоды в Азербайджане на 1 августа

В районах Азербайджана 1 августа преимущественно без осадков

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, днем - умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 до 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана 1 августа преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, переменные дожди, град. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем – 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове умеренное и слабое колебание метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим благоприятны для метеочувствительных людей.