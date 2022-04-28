Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 апреля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 21-26° тепла. В Баку ночью - 13-15°, днем - 23-25° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем местами ожидаются грозы и переменные дожди, ночью и утром - туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью – 1-6° тепла, днем - 12-17° тепла.