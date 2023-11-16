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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами возможны осадки.
Экология
16 ноября 2023 г. 13:24
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами возможны осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром ожидается туман, порывистый северо-западный ветер к вечеру станет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 65-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, грозы, в высокогорьях – возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9° тепла.

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