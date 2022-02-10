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Прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля.
Экология
10 февраля 2022 г. 12:50
Прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, днем в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер во второй половине сменится юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем - 7-9° тепла, в Баку ночью – 3-5°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами – снег, днем постепенно прекратится. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью – 1-6° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах - 3-8° мороза, в высокогорьях до 14° мороза, днем – 0-3° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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