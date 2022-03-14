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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.
Экология
14 марта 2022 г. 12:54
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4°, днем – 5-7° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег, местами интенсивный. Временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° до 4° тепла, днем – 4-75° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорьях - до 16° мороза, днем - 3-8° мороза.

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