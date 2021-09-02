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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых частях полуострова вероятен дождь.
Экология
2 сентября 2021 г. 13:15
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых частях полуострова вероятен дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем - 27-30°, в Баку ночью - 23-25°, днем - 27-29°.

Атмосферное давление повысится с 750 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 45-50% днем.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. Преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются ливни, вероятен град. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-35°, в горах ночью - 11-16°, днем - 18-22°.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq

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