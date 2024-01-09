Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня, ожидаются осадки, которые днем перейдут в мокрый снег.

Сильный северо-западный ветер днем ослабеет, температура воздуха ночью и днем составит 3-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается туман. Ночью и утром местами будет усиливаться западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5°, днем 5-9° тепла, в горах ночью и днем будет 0-5° мороза.