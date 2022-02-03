Прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра.

Объявлен прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Report в национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами вероятен дождь.

Юго-западный ветер днем сменится на умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 756 мм до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых районах ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, в высокогорьях 7-12° мороза, днем 3-8° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.