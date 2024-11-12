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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.
Экология
12 ноября 2024 г. 12:18
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых местах возможен небольшой дождь. Вечером северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, в горных районах возможен снег, град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək

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