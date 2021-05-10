Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 мая

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами вероятны кратковременные дожди.

Северный ветер днем сменится на южный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 9-11, днем 15-18, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана, в основном, без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются грозы и дожди. Утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем 20-25, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что, в основном, благоприятно для метеочувствительных людей.