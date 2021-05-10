О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 мая
Экология
10 мая 2021 г. 12:23
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами вероятны кратковременные дожди.

Северный ветер днем сменится на южный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 9-11, днем 15-18, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана, в основном, без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются грозы и дожди. Утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем 20-25, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что, в основном, благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Новости партнеров

Самое важное

Кямран Алиев об информации про Тертерское дело
Кямран Алиев об информации про "Тертерское дело"
10 мая 2021 г. 11:58
31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
8 мая 2021 г. 19:02
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше
8 мая 2021 г. 18:45
Минобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести
ФотоМинобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести
8 мая 2021 г. 16:06
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
8 мая 2021 г. 15:57
Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости
Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости
8 мая 2021 г. 15:37
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
8 мая 2021 г. 15:25
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана во время Отечественной войны
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана во время Отечественной войны
8 мая 2021 г. 10:43
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
7 мая 2021 г. 17:29
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
7 мая 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi