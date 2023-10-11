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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.
Экология
11 октября 2023 г. 12:55
Прогноз погоды на завтра

12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службы, в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные ливни и грозы.

Ожидается, что утром осадки постепенно прекратятся, днем преимущественно будет без осадков. Во второй половине дня сильный северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 14-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы, а в горных районах - снег. В дневное время осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 9-14°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9° тепла.

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