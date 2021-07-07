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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, однако утром в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Экология
7 июля 2021 г. 13:39
Прогноз погоды на завтра

8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, однако утром в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 29-32, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

8 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью 21-26, днем 31-36, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 июля на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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