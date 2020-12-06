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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 декабря.
Экология
6 декабря 2020 г. 12:43
Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Утром прогнозируется туман, изморось.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 процентов, днем 50-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горных и предгорных районах снег, днем осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, bölgələrdə qar, yağış yağacaq

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