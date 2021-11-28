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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Обнародован прогноз погоды на 29 ноября.
Экология
28 ноября 2021 г. 11:38
Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 29 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в основном без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-10°, днем 11-14° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70 процентов.

29 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 29
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz keçəcək, külək əsəcək

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