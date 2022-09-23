Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидпается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако к ночи в некоторых местах, вероятно, пойдет дождь. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако к ночи в некоторых местах, вероятно, пойдет дождь. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем 23-25° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах ожидаются грозы и дожди. В отдельных местах возможны ливни интенсивного характера, град. Ночью и утром будет туман. Западный ветер иногда будет усиливаться.

Температура воздуха ночью будет 16-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.