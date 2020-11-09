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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером местами дождь, туман.
Экология
9 ноября 2020 г. 14:38
Прогноз погоды на завтра

10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером местами дождь, туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем 15-17 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%.

10 ноября в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, но вечером местами дождь, в горных районах снег, туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 15-18 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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